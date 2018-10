Cosenza, Braglia: "Ho la sensazione che la squadra abbia paura"

© foto di Luigi Gasia/TuttoJuveStabia.it

Piero Braglia, tecnico del Cosenza, ha commentato così il pareggio contro il Perugia: “Più che calo fisico - riporta Cosenzachannel.it - parlerei di paura. Ho questa sensazione che se non riusciamo a giocare e ci in nervosismo. Dispiace per tutto, però dobbiamo svoltare. Nel primo tempo dovevamo chiudere la partita. Invece di attaccare lo spazio, andiamo troppo incontro agli avversari: con i se e con i ma, tuttavia, non si fa la classifica. Dobbiamo invertire tendenza, la squadra possiede una sua identità. Ora dobbiamo anche provare chi al momento non ha giocato molto. Dai ragazzi pretendo rispetto. Qui tutti hanno la stessa dignità e possibilità. La squadra è una squadra di Serie B”.