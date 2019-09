© foto di Andrea Rosito

Il tecnico del Cosenza Piero Braglia dopo il pari contro il Frosinone in trasferta ha parlato così in sala stampa: “La squadra sta pagando la condizione fisica di qualche ragazzo che si è aggregato dopo, ma sono contento di quanto fatto perché ho visto che i ragazzi ci tenevano a non perdere. Contro il Livorno avevamo fatto una pessima figura a livello d’atteggiamento, ma ora ci siamo rifatti. - continua Braglia come riporta Tuttofrosinone.com - Non posso sapere come sta il Frosinone, non posso parlare del Frosinone. Auguro ogni bene a questa squadra, anche per l'affetto che mi ci lega. Quali altri elementi servono per vincere? Oltre alla corsa serve anche la qualità, siamo costretti a far giocare persone che si dovrebbero allenare per altri 20 giorni."