Cosenza, Braglia: “Il pareggio non esiste, ha sbagliato l’arbitro”

© foto di Alfonso Miranda

Queste le dichiarazioni di Piero Braglia, tecnico del Cosenza, riportate da TuttoPescaraCalcio dopo il pareggio contro il Pescara. "Il pareggio non c'è, non esiste, la palla non è entrata, le immagini non lo confermano. Ha sbagliato l'arbitro, il guardalinee non ha convalidato nulla, è rimasto fermo. Abbiamo sempre cercato di gestire la partita, nel secondo tempo ci siamo abbassati troppo ma non abbiamo mai rischiato niente. Potevamo sicuramente approfittare meglio di certe palle recuperate, ma ci mancavano 5-6 giocatori di un certo livello, chi ha giocato comunque ha fatto bene".