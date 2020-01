Cosenza, Braglia: "In campo per vincere. Pierini? Nessuno l'ha scaricato"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Cosenza Piero Braglia ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Salernitana tornando sulla sconfitta nel derby col Crotone: “La squadra sta bene anche se la situazione è difficile e si è aggravata dopo la sconfitta nel derby. Però non attacchiamoci più all’episodio del gol fantasma. Sono fiducioso che vedremo un Cosenza all’altezza delle aspettative, che cercherà di vincere la gara giocando con grande personalità. Non ci accontenteremo di giocare per il pari, ma per portare a casa i tre punti. - continua Braglia come si legge sul sito del club – Non è una gara diversa dalle altre, il peso di dover fare risultato lo sento ogni settimana e io cerco di fare il massimo per il bene della società e della squadra. Mercato?. Pierini vuole giocare un po’ di più, nessuno di noi l’ha scaricato, nè io, nè il DS Trinchera nè il Presidente Guarascio. Se troveremo una valida alternativa avalleremo la sua cessione”.