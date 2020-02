Cosenza, Braglia incredulo: "Non mi aspettavo questo passo indietro"

Piero Braglia

Quinta sconfitta consecutiva per il Cosenza, posizione di classifica deficitaria e fischi del pubblico. Un 2020 fino a questo momento da incubo per Piero Braglia che, in conferenza stampa, ha fatto suonare ufficialmente il campanello d'allarme: "Sinceramente non mi aspettavo questo passo indietro. L'alternanza tra prestazioni positive e sconfitte senza giocare a calcio ci costringe a commentare una classifica complessa. Ero convinto avessimo acquisito una maggiore convinzione dei nostri mezzi, ancor di più dopo la prova ottima di Pescara. Oggi, invece, siamo punto e accapo. Sembrava quasi che ci fosse la paura di far circolare il pallone, questo non va bene. Schiavi e Lazaar? Ho detto tante volte come stanno le cose: se un calciatore non è al 100% non può scendere in campo, devo affidarmi a chi mi dà garanzie sul piano fisico".