Cosenza, Braglia: "La squadra ha creato ma ci manca un gol netto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Amareggiato in sala stampa Piero Braglia, tecnico del Cosenza, dopo la sconfitta casalinga nel derby contro il Crotone. "In settimana molti si sono lamentati della designazione arbitrale, sono convinto che tutto questo chiacchericcio abbia portato ad una conclusione che lascia l’amaro in bocca. La squadra ha creato diverse occasioni, ci manca un gol netto, come era gol quello non concesso all’Empoli e spero che venga data la stessa eco di quell’episodio. Mi viene da pensare che stiamo antipatici a qualcuno. Mi dispiace tantissimo perchè abbiamo peccato solo nel primo quarto d’ora. Ora bisogna reagire da subito, fin da sabato, da uomini, come è sempre successo. Abbiamo in preventivo di fare qualcosa sul mercato ma non credo sia il caso di parlarne oggi. Asencio è un ragazzo che sa fare la differenza, può giocare anche insieme a Rivière”.