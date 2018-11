Cosenza, Braglia: "Mi dispiace per i ragazzi, per l’ambiente e per tutti"

© foto di Alfonso Miranda

Il tecnico del Cosenza Piero Braglia ha analizzato la sconfitta contro il Palermo: "Mi dispiace per i ragazzi, per l’ambiente e per tutti. Facciamo partite importanti e poi per un motivo o per un altro finisce male. Spero che questo periodo finisca già da sabato prossimo, perchè meritiamo ben altro. Prima o poi dovrà pur girare dalla parte nostra. Sono stato chiamato a fare dei cambi obbligatori, in campo c’erano diversi giocatori che non erano al massimo e questo ci è costato caro. Noi sbagliamo quando ci abbassiamo troppo, dovevamo aggredirli più alti e non portarli in casa nostra. E’ la terza partita che siamo costretti a giocare sempre con gli stessi uomini. Dispiace perchè per l’ennesima volta i ragazzi hanno dato l’anima e tornano a casa con zero punti. Il Palermo ha a sua disposizione un organico di altissimo livello, esce Moreo ed entra uno come Puscas".