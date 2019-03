Cosenza, Braglia: "Non abbiamo concesso nulla al Palermo"

© foto di Andrea Rosito

Piero Braglia, tecnico del Cosenza, è intervenuto al termine del match contro il Palermo. Ecco la sua analisi in conferenza stampa: "Secondo me è un ottimo risultato anche per il Palermo, noi abbiamo sbagliato sul gol subito. Sono felice per i ragazzi, che hanno fatto una buona gara. Ottimo possesso palla, diverse occasioni, non abbiamo concesso quasi nulla ad una grande squadra. Avrei detto lo stesso anche se avessimo perso. Dagli errori si impara, i miei ragazzi posso solo ringraziarli, non vedo l’ora che ritornino tutti a disposizione per avere maggiore scelta. Contro una squadra fisica come la loro bisognava mantenere alto il livello di attenzione.

L'allenatore ha parlato anche dei singoli: "Torno a ripetere che Maniero in questa squadra è un valore aggiunto, deve capire che per noi può essere molto ma molto importante. Io da lui mi aspetto tanto. Embalo si è allenato pochissimo negli ultimi tempi, l’ho messo in campo quando lo ritenevo opportuno. È un altro ragazzo che ci darà tanto se sta bene perché anche lui viene da un periodo di inattività. Anche Bittante, ottimo primo tempo ma nel secondo ha fatto un po’ fatica. Il problema è che prima questi giocatori venivano impiegati poco. Ora pensiamo al Lecce, altra ottima squadra, sarà un impegno difficilissimo. Dovremo cercare di rompergli le scatole, sperando di riuscirci. Se faremo una grande partita anche loro, come tutti, soffriranno".