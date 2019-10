Cosenza, Braglia: "Non ci fischiano mai nulla, c'era un rigore per noi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto in mixed zone al termine di Cosenza-Chievo, il tecnico dei calabresi Piero Braglia ha così parlato del pari maturato al Marulla quest'oggi: "C'era un rigore, con conseguente espulsione, su Sciaudone. Non ci fischiano niente, non voglio fare il vittimista ma questa è la realtà. Quando devono dare un penalty contro di noi lo fanno davvero con una facilità disarmante - ammette l'ex Juve Stabia, come riportato da Tifocosenza -. L'importante è che la squadra abbia giocato bene, lasciamo perdere. Abbiamo subito la rete e poi abbiamo cominciato a giocare, raggiungendo il pari ed avendo anche diverse occasioni per vincere".