© foto di Andrea Rosito

In vista dell’esordio, nel derby contro il Crotone, stagionale in Serie B il tecnico del Cosenza Piero Braglia ha parlato in conferenza stampa analizzando lo stato di forma della sua squadra: “Il gruppo sta bene anche se viene da un periodo non brillantissimo visti i risultati nelle amichevoli, ma ci sono delle attenuanti legate ai tanti nuovi arrivati. Chiedo ai ragazzi di essere all’altezza di questa gara visto che è un derby e dobbiamo portare rispetto ai tifosi che ci seguiranno. Il Crotone è una squadra forte, basta vedere chi sta trattando e chi ha preso e ha lo stesso allenatore dell’anno scorso, che al ritorno ci mise in difficoltà. Dobbiamo partire bene e avere fiducia in quello che possiamo mettere sul campo, ho preparato la mia di squadra senza pensare troppo agli avversari. Obiettivo? Quello primario è la salvezza, parlare d’altro in questo momento sarebbe un azzardo e una presa in giro. Poi nel calcio mai dire mai. - continua Braglia come riporta il sito del club calabrese – Qui bisogna rimboccarsi le maniche, pedalare e sudare per conquistare un posto nell’undici titolare. Rosa? Sono contento di quelli che sono già qui e di quelli che arriveranno nei prossimi giorni”.