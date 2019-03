© foto di Andrea Rosito

Il tecnico del Cosenza Piero Braglia ha parlato in conferenza stampa in vista della gara interna contro il Palermo: “Non vogliamo entrare in campo difendendoci troppo bassi, dobbiamo essere aggressivi e disputare una grande partita. Il Palermo è una squadra costruita per vincere, basta leggere i nomi dei giocatori, all’andata mi ha impressionato per la sua fisicità ed è chiaro che siano i favoriti. Obiettivi? L’importante quest’anno è salvarci, non si può aspirare ad altro e se dicessi il contrario prendere in giro la gente. La salvezza del Cosenza andrebbe al primo posto nella mia bacheca personale. - continua Braglia come riporta Tuttopalermo.net - VAR? Leggo sui giornali che si sta valutando la sua introduzione in Serie B, penso che possa essere una decisione giusta però gli arbitri a certi livelli devono cercare di sbagliare il meno possibile”.