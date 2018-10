Cosenza, Braglia: "Oggi abbiamo dimostrato di valere la B"

Fonte: Cosenzachannel.it

© foto di Alfonso Miranda

Piero Braglia ha analizzato il successo interno del suo Cosenza contro il Foggia: "Mi danno fastidio un sacco di cose… il campo, il fatto che si è giocato a Lecce e qua no, la barriera davanti allo stadio. Noi abbiamo sempre fatto buone gare. Il problema è che non riuscivamo a chiuderla. Sono doppiamente felice, per Tutino e per come i ragazzi hanno interpretato la partita. Se avessimo fatto giocare il Foggia ci sarebbe stato il rischio di perdere la partita. Dobbiamo essere ancora più bravi a capitalizzare il lavoro che stiamo facendo. Oggi non ci siamo accontentati. Dobbiamo continuare su questa strada. La zona più propizia, per noi, è stata la catena di destra. In poche parole oggi siamo riusciti a vincere perché abbiamo impostato bene la partita attaccandoli fin da subito bloccando le loro trame alla fonte. Oggi abbiamo dimostrato di valere la categoria. Garritano andava ad aggredire Carraro. Tutino giocava molto in profondità".