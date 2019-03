Cosenza, Braglia: "Ora siamo attrezzati per restare in questa categoria"

© foto di Andrea Rosito

Il tecnico del Cosenza Piero Braglia ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida interna contro il Brescia tornando anche sulla gara d’andata: “In casa loro abbiamo disputato una buona gara, ma Corini era appena arrivato e non si vedeva la sua mano. Ora hanno trovato un ottimo assetto, giocano un grande calcio e hanno qualità da vendere con due punte come Donnarumma e Torregrossa e possono puntare tranquillamente alla serie A. In settimana abbiamo lavorato bene, ma la verità uscirà come sempre solo dal campo e non capisco le polemiche visto che il terreno è stato sistemato e si può giocare benissimo a calcio. È inutile parlare di certe cose e alzare il tono delle polemiche anche perché ci sono altri campi in Serie B messi peggio del nostro, ma stranamente si parla solo di quello di Cosenza. - continua Braglia come si legge sul sito ufficiale dei calabresi - Penso che collezionando 9 punti dovremmo essere tranquilli e rimanere fuori dai guai, ma in questa categoria però può succedere di tutto. Le prossime gare saranno tutte difficili, ma abbiamo dimostrato di potercela giocare contro tutte e continueremo a farlo fino all’ultima giornata. Penso che il Cosenza sia diventata una squadra attrezzata per poter stare in questa categoria, ora abbiamo anche dei valori, col tempo vedremo anche le potenzialità di giocatori che finora per motivi vari sono rimasti un po’ nell’ombra”.