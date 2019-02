Cosenza, Braglia: "Palmiero in quel ruolo lì canta e porta la croce"

© foto di Andrea Rosito

Piero Braglia, tecnico del Cosenza, ha parlato così in conferenza stampa della grande prova dei suoi di quest'oggi: "I ragazzi hanno fatto la partita che avevamo preparato, sono stati bravi, si sono sacrificati tanto, specialmente Baez, Embalo e Tutino. Forse anche per questo hanno peccato di lucidità in qualche frangente, comunque miglioreremo anche in questo. Non credo che il Cittadella abbia demeritato poi così tanto, è una delle migliori squadre della B. Siamo contenti per il pubblico, anche se mi aspettavo più persone sugli spalti, abbiamo tremendamente bisogno del loro appoggio. La differenza non l’hanno fatta i singoli, ma la squadra. Una squadra organizzata, che si è divertita a giocare a calcio, hanno dimostrato di essere un gruppo forte, che si vuole salvare lottando. Io devo ringraziare i ragazzi che mi sopportano, anche i nuovi si stanno amalgamando alla grande. Ribadisco che non ci sono titolari, qui giocheranno tutti, l’importante è che le prestazioni siano sempre all’altezza della situazione. Palmiero in quel ruolo lì canta e porta la croce, non lo scopriamo mica adesso, quando è in palla la squadra gioca meglio. Bisogna fare i complimenti a tutti, all’intera rosa, perché chi non gioca non si lamenta e dà una mano a chi scende in campo".