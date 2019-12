Cosenza, Braglia: "Partita da 0-0. Puniti dagli episodi"

© foto di Andrea Rosito

Sconfitto per 1-0 nella trasferta di Castellammare, per l'allenatore del Cosenza, Piero Braglia, è stato un po' come ritornare a casa, vista la pagina di storia scritta quando era alla guida della Juve Stabia: "Tornare a Castellammare è sempre un gran piacere, qui sono un po' come a casa. Dispiace aver perso. Era una partita da 0-0. Hanno fatto la differenza gli episodi. Abbiamo disputato, comunque, una buona gara, anche se abbiamo commesso molti errori. La squadra è in salute e non mi preoccupo per il proseguio. Caserta? Gli faccio i complimenti. È un bravo tecnico".