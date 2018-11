Cosenza, Braglia: "Penso alla salvezza e alla crescita della squadra"

Fonte: ottoetrenta.it

© foto di Andrea Rosito

Piero Braglia ha analizzato il successo nel derby contro il Crotone del suo Cosenza: "Il Cosenza ha vinto e di questo ne sono felice. Siamo venuto qui e abbiamo cercato di giocare in ottica molto offensiva. Credo che il Crotone abbia dei calciatori importanti per poter ambire alla zona play-off. Io ora penso alla salvezza del campionato e alla crescita della squadra. Sono contento per la vittoria e devo dire che anche il portiere ha fatto la sua parte. Ci prendiamo questa vittoria con la convinzione che siamo una squadra forte e ben organizzata".