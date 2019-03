Cosenza, Braglia: "Prossimi due match decisivi per la nostra stagione"

© foto di Andrea Rosito

Piero Braglia, tecnico del Cosenza, ha analizzato in conferenza stampa i temi del match di domani contro il Pescara all'Adriatico. Ecco quanto evidenziato dal sito ufficiale dei calabresi: "Siamo rimasti male anche noi come tutti i tifosi dell’esito dell’ultimo match con il Brescia, dobbiamo andare a fare una grande partita all’Adriatico per cercare di rimetterci subito in carreggiata. Non sempre le partite vanno a finire bene ma noi ce le giochiamo sempre allo stesso modo, con il massimo dell’impegno e della voglia. Ora però ci tocca riprendere a fare risultato, per dare linfa alla nostra classifica. Aspetto di vedere l’ultimo allenamento per decidere il modulo e la formazione più adatta per affrontare il Pescara, voglio vederci chiaro. Nei prossimi due impegni di campionato ci giocheremo tanto, dobbiamo per forza di cose raccogliere punti, prima iniziamo a farlo meglio è. La sosta poi ci servirà a recuperare giocatori importanti, a lavorare bene e a stare sereni, che è la cosa più importante in questo momento. E’ chiaro che i ricordi della finale di Pescara sono ancora vivi, lì ci siamo conquistati la serie B, lì vogliamo mantenerla".