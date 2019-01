Fonte: hellas1903.it

© foto di Andrea Rosito

Il tecnico del Cosenza Piero Braglia ha analizzato il pari in rimonta sul campo dell'Hellas ai microfoni di Jonica Radio: "All’inizio siamo stati attendisti, poi però abbiamo preso più possesso. Dispiaceva il 2-0, non lo meritavamo. Il 4-2-4? Anche alla Juve Stabia giocavo con 4 attaccanti e 2 centrocampista. Embalo ha fatto una grande partita, nonostante avesse giocato pochissimo. Noi non molliamo mai niente, giochiamo. Sciaudone lo conosco, Emabalo l’ho voluto io. La squadra è stata sempre dentro la partita. Poi ci hanno negato un rigore. Il punto è assolutamente meritato".