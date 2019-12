© foto di Andrea Rosito

Intervenuto in conferenza stampa al termine di Pisa-Cosenza, il tecnico dei calabresi Piero Braglia ha così commentato il successo per 1-3 dei suoi: "Abbiamo vinto una gara importante su un campo difficile come quello di Pisa. Bisogna fare i complimenti ai ragazzi per il primo tempo che hanno giocato - sottolinea l'ex Juve Stabia, come sottolineato da Pisanews -. Meno male che abbiamo segnato il terzo gol, altrimenti in caso di rete di Moscardelli sarebbe andata a finire come ad Ascoli. Scherzi a parte, quest'anno in pochi ci hanno messo sotto, ma il calcio è strano ed oggi ci è andato tutto bene. Quando ti va tutto bene, la strada diventa in discesa".