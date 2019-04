Cosenza, Braglia: "Salvezza sarebbe un altro miracolo sportivo"

© foto di Andrea Rosito

Nel weekend il Cosenza ha incassato una sconfitta dal Benevento quarto in classifica. Domani, invece, per i Lupi è in programma la gara interna contro un Venezia alla disperata ricerca di punti playoff. Ecco come il tecnico dei calabresi Piero Braglia ha analizzato i temi del match: "Faccio fatica a parlare di motivazioni perché abbiamo impostato il campionato in una certa maniera. Appena ci siamo rilassati, come a Benevento, ci siamo fatti gol da soli. Mi auguro che domani finiremo in bellezza davanti al nostro pubblico, mi farebbe specie non vederli giocare con grinta e impegno. L’appello alla gente l’ho già fatto, sarebbe un peccato non venire a salutare questa squadra dopo che, per tutto il campionato, sono stati presenti in numero considerevole. Siamo noi che dobbiamo cercare di vincere, bisogna fare risultato a tutti i costi. Ancora non abbiamo raggiunto la salvezza matematica, ora mi affido all’intelligenza dei ragazzi per chiudere la pratica e far felici le persone che verranno a vederci. Sui risultati di questa squadra ha inciso la maturità dell’ambiente, mai una contestazione, mai una critica. Ci hanno dato fiducia e penso sia stata ricambiata. La gente ha apprezzato il nostro lavoro e ora anche noi meritiamo il loro apporto e il loro saluto. Il mio pensiero fisso è finire bene il mio lavoro, poi sarà la società a valutarlo. Non è possibile arrivare ai playoff, parliamo del fatto che abbiamo fatto un altro miracolo sportivo. Non andiamo a cercare altri obiettivi perché prenderemmo in giro un po’ tutti e sinceramente non mi va. Domani inizialmente non ci sarà Hristov: il ragazzo ha giocato male a Benevento ma non dimentico che a Pescara era stato uno dei migliori. Anche altri non hanno fatto una buona gara, sia il pacchetto arretrato che buona parte degli undici".