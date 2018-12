Cosenza, Braglia: "Se ci vogliamo salvare, dobbiamo correre"

© foto di Andrea Rosito

Il tecnico del Cosenza Piero Braglia è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara col Venezia. Queste le sue parole, riportate dal sito ufficiale del club: "Il Venezia da quando è arrivato Zenga sta facendo grandi cose, è una squadra costruita per arrivare almeno ai play-off. Ce l'andremo a giocare, con la consapevolezza che abbiamo i mezzi per fagli del male. Quello che conta è avere l’atteggiamento giusto, niente presunzione e niente voli pindarici, con la speranza di portare a casa qualcosa. Sappiamo adattarci a diversi moduli, poi vedremo come si metteranno in campo loro e ci comporteremo di conseguenza. Penso che i nostri avversari vireranno sul 4-3-3 perché, giocando in casa, cercheranno di fare la partita. Citro dà imprevedibilità, è molto veloce, il loro parco attaccanti è molto vario e attrezzato. Io valuto anche il comportamento quando faccio le mie scelte, al mercato per ora ci pensa il ds Trinchera. Quello che ho fatto la settimana scorsa con le non convocazioni di alcuni giocatori non ha a che fare col calciomercato. Chi non gioca e poi non si impegna mi fa arrabbiare perché io ho un carattere del cavolo. Al Cosenza manca una partita e relativi punti che avremmo potuto avere, se ci vogliamo salvare dobbiamo correre. Dobbiamo fare risultato da tutte le parti, soprattutto nel girone di ritorno in casa nostra. Credo che la nostra squadra stia acquisendo personalità da qualche settimana a questa parte".