Cosenza, Braglia: "Siamo in condizione. Ad Ascoli per giocarcela"

Il tecnico del Cosenza Piero Braglia ha parlato in conferenza in vista del match con l'Ascoli: “Penso che la squadra abbia lavorato bene in settimana ma il responso come sempre lo darà esclusivamente il campo. Non stiliamo tabelle, da quando sono qui a Cosenza non mi è mai capitato di farle. Dobbiamo ottenere il meglio da ogni gara, ragionando partita dopo partita. La nostra è una squadra indubbiamente in crescita, io mi aspetto sempre qualcosa di importante da parte dei ragazzi perché a mio avviso iniziano a denotare un ottimo stato di forma. Abbiamo regalato le prime partite di campionato, questo dicono i fatti. Ora dobbiamo recuperare, senza cercare alibi né attribuire le colpe a nessuno. Alla fine ci salveremo, perché abbiamo dei valori e tanta qualità. Non voglio assolutamente fare polemica, è solo una constatazione. Sono contento dei ragazzi che ho disposizione perché ci permetteranno di raggiungere l’obiettivo. Guardando all’Ascoli non sarà certo una partita facile: sono partiti bene, poi hanno avuto un calo ma sono attrezzati per fare un campionato d’avanguardia. Andremo lì a giocarcela perché siamo in condizioni di poterlo fare. Zanetti è un bravo allenatore, dovremo prepararci bene per affrontarli nel migliore dei modi. Pierini ha nelle corde grandi numeri, è elegante, bello a vedersi, il suo problema finora è solo mentale. Se riesce a metterci più fame e più cuore arriverà senz’altro in serie A”.