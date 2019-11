Le dichiarazioni rilasciate da Piero Braglianel post partita di Ascoli – Cosenza: “Abbiamo fatto bene fino all’episodio del primo gol subito. Da quel momento in poi è stata un’altra partita. Loro hanno iniziato ad avanzare, abbiamo cercato di cambiare modulo per limitarli. Sulla rete del pari di Scamacca siamo stati ingenui, sul terzo gol non ne parliamo nemmeno. - come riporta il Sito Ufficiale del Cosenza - Dispiace tanto perchè giocare i primi trenta minuti in quel modo e ritrovarti senza niente in mano fa rabbia. L’Ascoli mandava molti uomini in area e per noi diventava difficile contenerli. Potevamo alzarci un po’ di più invece di aspettarli, gli errori ci hanno condannato. Dovevamo interpretarla meglio, le ingenuità commesse oggi ci sono costate care”.