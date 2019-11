Cosenza, Braglia: "Spezia gara importante, cercheremo di vincere"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Cosenza Pietro Braglia ha parlato in conferenza stampa della sfida contro lo Spezia, decisiva per dare la svolta a una stagione partita al di sotto delle aspettative. “Il viaggio di ritorno da Ascoli è stato piuttosto mesto, ma rappresenta già il passato e mi auguro di vedere una reazione contro lo Spezia perché è una gara che vale tantissimo per noi. Cercheremo di vincerla con grande intelligenza, abbiamo 90 e più minuti per farlo. È una partita troppo importante per fare scelte diverse, sto vagliando comunque molte soluzioni. Mi prenderò queste ultime ore per scegliere la formazione più adatta. - continua Braglia come riporta il sito ufficiale del club - Le contestazioni, se così si possono chiamare, sono state estremamente civili ed educate, i tifosi hanno chiesto impegno e attaccamento alla maglia. Una cosa normale quando le cose non vanno per il verso giusto”.