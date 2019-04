© foto di Alfonso Miranda

Piero Braglia, tecnico del Cosenza, è intervenuto al termine del match vinto contro il Crotone. Ecco le sue parole in conferenza stampa: "Non siamo partiti male però loro ci hanno preso le misure, così ho messo Baez quinto a sinistra e due punte veloci in avanti per creargli problemi. Maniero non ha fatto nulla, non cambio giudizio su di lui. Godiamoci la vittoria stasera, da domani penseremo al Padova. Io penso che oggi abbiano meritato tutti la vittoria, hanno fatto la partita che dovevano fare. Noi giochiamo al limite delle nostre possibilità perciò bisogna solo fargli un applauso a questi ragazzi. Il Crotone ha disputato una buona gara, noi abbiamo sfruttato le nostre doti cercando di dargli noia, puntando tutto sulla qualità dei nostri attaccanti e sulla nostra aggressività. Non sappiamo ancora nulla sulle condizioni di Tutino".