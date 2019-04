Cosenza, Braglia: "Stasera fatti errori mai commessi per tutto l'anno"

© foto di Andrea Rosito

Il tecnico del Cosenza Piero Braglia ha analizzato la sconfitta per 4-2 in casa del Benevento: "Il gol era in fuorigioco ma i ragazzi hanno fatto gli errori che non hanno commesso per tutto l’anno. Loro sono forti - riporta cosenzachannel.it - sono una bella squadra, bisogna però essere contenti di quello che abbiamo e di quello che abbiamo fatto. Non abbiamo mai incassato gol da calcio d’angolo, oggi ne abbiamo presi due: questo significa che quando facciamo calare l’attenzione diventiamo più abbordabili in determinate situazioni. La squadra ha carattere, personalità, dispiace perché la partita s’era messa bene. Se non si sbagliava si potevano rompere le scatole al Benevento. I tifosi? Se il campionato è andato in un certo modo è perché si è remati tutti nella stessa direzione, dalla stampa ai tifosi: spero che vengano a salutarci col Venezia, abbiamo meritato sia la salvezza che l’entusiasmo".