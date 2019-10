Cosenza, Braglia: "Stasera un passo indietro. Siamo stati inguardabili"

Fonte: quicosenza.it

Il tecnico del Cosenza Piero Braglia ha analizzato la sconfitta contro la Virtus Entella al termine del match: "Nel giro di tre giorni abbiamo rovinato tutto e fatto una brutta partita in tutti i sensi. Una gara veramente brutta e quando giochi così finisci per perdere. Cosa volete che vi dica, abbiamo giocato male e lo ripeto. Vedendo il primo tempo non siamo riusciti a fare due passaggi di seguito. Ho cambiato quattro persone mettendo giocatori freschi, però alla fine quando la gara prende quella piega non puoi farci niente. In più abbiamo preso anche goal su calcio da fermo in quel modo. Dopo la bella prestazione con Chievo e col Cittadella abbiamo fatto un passo indietro, siamo ritornati agli inizi e non possiamo permetterci di fare queste prestazioni. Se ci rilassiamo e non giochiamo le partite al 100% facciamo fatica e vengono fuori prestazioni non all’altezza del Cosenza, la verità è questa. Siamo stati tutti inguadabili a cominciare dal sottoscritto e abbiamo fatto una pessima figura".