Cosenza, Braglia: "Tutto fieno in cascina, non pensiamo ai play-off"

© foto di Andrea Rosito

La vittoria esterna contro il Perugia lancia il Cosenza in una posizione di classifica più che tranquilla, ma Piero Braglia vuole mantenere i piedi per terra. Nella conferenza post partita l'allenatore dei Lupi ha sottolineato come non si debba dare per scontato nulla in un campionato lungo come quello di Serie B:

"Tutte le partite sono importanti per una squadra che si vuole salvare. Avendo molti assenti, siamo stati costretti ad impostare la partita come facevamo l’anno scorso. Ci è andata bene perché nel primo tempo abbiamo sfruttato il vento a favore, abbiamo avuto un paio di buone occasioni. In definitiva ce la siamo meritata.

Il Cosenza deve saper gestire il suo campionato, che sarà fatto anche di momenti difficili che arriveranno prima o poi. Questo è tutto fieno in cascina, non possiamo iniziare a pensare ai play-off altrimenti chiediamo troppo al gruppo, che sta facendo quello che può fare. Quando saremo salvi, se ci sarà ancora qualche partita a disposizione, penseremo al da farsi, ma adesso non ha senso".