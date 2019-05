Cosenza, Braglia verso la permanenza. Dermaku in bilico

© foto di Andrea Rosito

Il futuro del tecnico Piero Braglia, artefice prima della promozione e poi della salvezza in Serie B, sarà ancora al Cosenza nonostante il contratto in scadenza e qualche sirena di mercato. Secondo Sky Sport il club vuole trattenerlo in Calabria e nei prossimi giorni incontrerà il tecnico per sistemare gli ultimi dettagli e fargli firmare un altro contratto annuale.

Sempre in tema di rinnovi c’è da risolvere anche la situazione del centrale difensivo Kastriot Dermaku, anch’egli in scadenza di contratto. L’albanese, dopo un’ottima stagione, vorrebbe provare il salto di categoria in Serie A, sfruttando la possibilità di accasarsi a costo zero, mentre il club calabrese vorrebbe prolungare il contratto quantomeno per incassare qualche soldo dalla sua cessione.