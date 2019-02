Cosenza, Braglia: "Via solo chi voleva andarsene. Domani Litteri out"

© foto di Andrea Rosito

Piero Braglia, tecnico del Cosenza, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa in vista della gara di domani contro il Cittadella (fonte CosenzaChannel.it): "Il mercato appena concluso? Ci siamo liberati di chi ha deciso di andar via e di chi non accettava di star fuori tre partite e di giocarne una. Pascali non accettava più ruolo di vice-Dermaku ed è finita come sappiamo. Mercato è stato importante, non è stato un mercato a caso. Sciaduone e Litteri è una vita che fanno la Serie B, Embalo due anni fa a Brescia spaccava le partite, Bittante era nella rosa di una squadra di A. Litteri domani in campo? Ha la febbre e non sta bene. Ha la temperatura alta e non sarà convocato. Bittante sarà dei nostri invece. Sciaudone io l’ho avuto, perciò l’ho messo dentro subito a Verona, gli altri è normale che debba valutarli e aspettare che si inseriscano in un contesto. Cercherò di utilizzare tutti, se le risposte saranno adeguate bene. Altrimenti farò le mie scelte e me ne infischierò. Il 4-2-4? A Castellammare l’ho fatto diversi anni. Al Bentegodi non volevo andare a difendermi e siccome avevo calciatori che ti ribaltano l’azione c’ho provato. Non siamo quasi mai ripartiti perché Embalo, Baez e Tutino non riuscivano a lavorare con Maniero, ma mi aspettavo un atteggiamento più aggressivo e l’ho detto ai ragazzi. Il cambio modulo? Dobbiamo vincere le partite e non solo pareggiarle, mi aspetto risposte entro 15 giorni. Qui non si parla di schemi, ma di atteggiamenti e di qualità del collettivo. Devono venire fuori. Il Cittadella? E' la migliore per organizzazione della Serie B, ancor prima che di Venturato. Hanno preso due calciatori nella lista di Trinchera: Diaw e Moncini. Loro si sono rinforzati, sarà un match importante"