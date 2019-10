Cosenza, Braglia: "Vittoria meritata, questo potrebbe essere nuovo inizio"

© foto di Andrea Rosito

Con una grande reazione nel secondo tempo il Cosenza ha trovato la prima vittoria stagionale al Tombolato di Cittadella. Non nasconde la soddisfazione mister Piero Braglia, che in conferenza ha così commentato la prestazione dei suoi:

"È stata una partita difficile -riporta ilCosenza.it-, siamo partiti male ma il gol non ci ha tagliato le gambe. Secondo tempo importante, vittoria totalmente meritata. Adesso bisogna andare oltre e affrontare il campionato settimana dopo settimana. Il Cittadella aveva già punito in apertura il Pescara, l’errore però è stato nostro nel disimpegno. Bisogna essere contenti, la squadra ha dato dimostrazione di forza. Ora abbiamo l’entusiasmo necessario, i tifosi dovranno aiutarci. Mi è dispiaciuto sostituire Corsi ma Bittante ha dato un grande apporto. È venuta fuori tutta la nostra qualità, questo potrebbe essere un nuovo inizio. Il Cosenza ha determinate caratteristiche, oggi i ragazzi hanno dimostrato tutta la loro personalità. Non era facile venire a Cittadella a giocare una partita del genere. Tifosi meravigliosi, per noi sono fondamentali, vorrei vedere lo stadio sempre pieno”.