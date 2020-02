vedi letture

Cosenza, Bruccini: "La vittoria di Livorno deve farci ripartire"

Intervistato dalla Gazzetta del Sud il centrocampista del Cosenza Mirko Bruccini ha parlato del momento della squadra, reduce dallo scontro diretto vinto contro il Livorno, in vista della difficile sfida interna contro il Frosinone secondo: “Nel girone d’andata è successo spesso di perdere punti nei minuti finali delle partite, ma la vittoria di Livorno deve farci ripartire. Abbiamo giocato con la giusta determinazione e grinta mostrando chi siamo realmente. - continua Bruccini – Frosinone? Sono in piena lotta per il secondo posto, ma non possiamo concederci il lusso di pensare all’avversario perché ci servono punti. Avremo dalla nostra parte il pubblico del Marulla che sarà una spinta vitale in questo momento della stagione”.