Fonte: TuttoB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Buone notizie dall'infermeria in casa Cosenza. Come riporta il sito ufficiale rossoblù, Gianluca Litteri ha smaltito l'infortunio che lo ha tenuto fuori nelle ultime gare ed è tornato ad allenarsi con il gruppo. Contro il Cittadella, potrebbe scendere in campo dal 1' in attacco in coppia con Riviére.