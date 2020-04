Cosenza, Capela: "Futuro? Sono in scadenza e non so cosa potrà accadere"

vedi letture

Parla di futuro Anibal Capela, difensore del Cosenza, nell’intervista rilasciata a CosenzaPost.it visto il contratto in scadenza nel prossimo giugno con il club calabrese: “No non so dove sarò nel mio futuro, ma so sicuramente che questa piazza rimarrà per sempre nel mio cuore. Ho il contratto in scadenza, è vero, non so se possa rimanere o andarmene, ci sono tante condizioni da tenere in considerazione, ma so sicuro che se guardo al futuro fra 10 o 20 anni, un pensiero positivo e affettuoso nei confronti del Cosenza e di Cosenza lo avrò sicuramente. È difficile spiegare a parole quello che questa piazza mi ha trasmesso, qui sono cresciuto soprattutto come uomo perché ho trovato dei valori così importanti che in altre parti si sognerebbero.