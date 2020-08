Cosenza, capitan Corsi assente al ritiro. Ma il rinnovo dovrebbe arrivare a breve

vedi letture

Per la prima volta in sei anni il Cosenza parte per il ritiro senza il terzino e capitano Angelo Corsi, classe ‘89, che ancora non ha trovato l’accordo per il rinnovo di contratto. Ma il suo addio al club rossoblù non appare imminente. Il club infatti, come riporta Cosenzachannel.it, nei prossimi giorni chiamerà il giocatore per proporgli un nuovo contratto fino al 2021 che il giocatore dovrebbe accettare visto il rapporto ormai solido che lo lega alla squadra e alla piazza.