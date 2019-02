© foto di Andrea Rosito

Braglia non sorprende e schiera la formazione attesa, con la conferma del tridente in attacco. Castori sceglie Piscitella e non Concas alle spalle di Arrighini. Ecco le formazioni ufficiali di Cosenza-Carpi.

Cosenza (4-3-3): Perina; Bittante, Capela, Legittimo, D’Orazio; Bruccini, Palmiero, Sciaudone; Baez, Litteri, Tutino. Allenatore: Braglia.

Carpi (4-4-1-1): Piscitelli; Pachonik, Sabbione, Pezzi, Poli; Marsura, Coulibaly, Vitale, Rolando; Piscitella; Arrighini. Allenatore: Castori.