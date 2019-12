Cosenza, Carretta costretto ai box: lo ferma la pubalgia

© foto di Andrea Rosito

Una situazione già difficile, con una classifica deficitaria che parla di terzultimo posto con soli 14 punti in 16 partite: non un bel momento per il Cosenza, che adesso perde anche Mirko Carretta, costretto ai box da una forte pubalgia che ha deciso adesso di curare. A confermarlo è lo stesso attaccante, attraverso un post sul suo profilo Instagram: