© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport il Cosenza sarebbe sulle tracce di Nikola Ninkovic dell’Ascoli per rinforzare il proprio reparto offensivo. I calabresi avrebbero contattato il club bianconero per manifestare il proprio interesse per il serbo classe ‘95 che è da tempo in bilico fra permanenza e addio.