Cosenza-Chievo Verona, i convocati di Marcolini. Torna Pucciarelli

© foto di Carlo Giacomazza/tuttosalernitana.com

Dal profilo Twitter del Chievo Verona arrivano i convocati di Michele Marcolini per la gara di domani in casa del Cosenza, valida per la nona giornata del campionato di Serie B:

Portieri: Semper, Pavoni, Nardi

Difensori: Cotali, Cesar, Vaisanen, Leverbe, Frey, Brivio, Rigione, Dickmann

Centrocampisti: Obi, Esposito, Segre, Nunes, Garritano, Bertagnoli, Schafer.

Attaccanti: Pucciarelli, Rodriguez, Meggiorini, Vignati, Rovaglia