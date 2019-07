© foto di Federico Gaetano

Quella di oggi potrebbe essere la giornata decisiva per il ritorno di Daniele Sciaudone al Cosenza. La trattativa fra le parti sta andando avanti da qualche tempo con il club calabrese che nelle ultime ore però avrebbe trovato l’accordo con il Novara per il ritorno del centrocampista che tanto bene ha fatto l’anno passato con cinque reti e un assist in 16 presenze. Il giocatore, voluto fortemente da Braglia, firmerà un contratto biennale coi rossoblù come riferisce Cosenzachannel.it.