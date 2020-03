Cosenza-Cittadella, le formazioni ufficiali: emergenza difensiva per i veneti

In campo alle 21:00, al “San Vito-Marulla”, Cosenza e Cittadella, che si affronteranno in questo 27^ turno del campionato di Serie B.

Avanti con il 4-3-3 mister Pillon, quest’oggi squalificato e sostituito dal vice Occhiuzzi, che affida l’attacco al tridente composto da Carretta, Machach, Baez. Sul versante veneto, spicca l’emergenza difensiva che costringe Venturato ad adattare Pavan come centrale, mentre in avanti si torna a Luppi dietro le due punte Stanco e Diaw.

Le formazioni ufficiali:

Cosenza (3-5-2): Perina; Capela, Schiavi, Legittimo, D’Orazio; Broh, Bruccini, Sciaudone; Carretta, Machach, Baez

Cittadella (4-3-1-2): Paleari; Mora, Pavan, Frare, Benedetti; Vita, Branca, Proia; Luppi; Stanco, Diaw.