Cosenza, contro l'Hellas si giocherà sabato alle 18:00

© foto di Francesco De Cicco/TuttoLegaPro.com

Anche se l'ufficialità vera e propria è attesa per domani la gara di Serie B fra Cosenza ed Hellas Verona si dovrebbe giocare, come da programma, sabato alle ore 18. Il club calabrese ha infatti comunicato l'apertura delle vendite dei biglietti comunicando quella come data. Sembrano quindi superati i problemi di rizollatura del San Vito-Marulla che avevano messo a rischio rinvio la gara della seconda giornata fra calabresi e veneti.