© foto di Giuseppe Scialla

Attraverso i propri canali social il terzino del Cosenza Angelo Corsi ha parlato dell’infortunio subito alla gamba e dell’operazione a cui si è sottoposto nella giornata di ieri: “Difficilmente scrivo sui social tranne quando c’è una situazione che mi tocca nel profondo. Non avrei scritto nulla neanche questa volta se fosse stato per me, ma ci tengo a dire tre cose. - continua Corsi - Quando mi ricapiterà di fare un contrasto simile a quello dell’infortunio non tirerò la gamba indietro, ma lo farò più forte che mai; il mio infortunio è una sciocchezza rispetto alla sofferenza che purtroppo provano tante persone giorno dopo giorno; non posso far a meno che ringraziare con il cuore tutte le persone che mi sono state vicine dimostrandomi affetto. Grazie davvero siete speciali!”.