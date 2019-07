© foto di Andrea Rosito

Il capitano del Cosenza Angelo Corsi ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del club: “Le mie vacanze le ho fatte quando sono stato male, sono stato quasi immobilizzato. Era giusto che tornassi a lavorare per farmi trovare pronto per il ritiro. Ho fatto quello che ho fatto sempre, mi è mancato il campo. Quando hai la possibilità di fare il capitano devi dare il 100%. Ho cercato di fare il mio meglio, sono contento per il supporto dei tifosi. Cercherò di fare il capitano al massimo delle mie possibilità. Il prossimo campionato? Ogni stagione in Serie B è complicata, bisogna lavorare partita per partita. Dobbiamo far tesoro del campionato scorso e ripartire dalle nostre certezze. Nel nostro spogliatoio viene prima il noi che l’io”.