Cosenza, Corsi: "La vittoria col Frosinone ci dà più consapevolezza, oggi ce la giochiamo"

Angelo Corsi, capitano del Cosenza, parla così ai microfoni di Rai Sport a pochi minuti dall'inizio della partita con il Parma: “Il campionato è iniziato un po’ in ritardo, siamo una formazione nuova ma per entrare nei meccanismi del mister serve tempo. Oggi ci può dare qualcosa in più giocare contro una squadra di Serie A, proveremo a fare la nostra partita. La vittoria col Frosinone ci dà più consapevolezza, i nuovi sono aiutati dalle vittorie e sicuramente può essere un punto di partenza. Non voliamo troppo alti ma non ci deprimevamo prima, le cose verranno da sé. Le prospettive possono essere buone, possiamo anche puntare a qualcosa di più ma il resto conta zero. Possiamo toglierci soddisfazioni se lavoriamo bene, altrimenti ci possono essere difficoltà. Oggi è una partita importante contro una squadra forte, con una società forte".