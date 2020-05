Cosenza, Corsi: "Ripartenza? C'è il 50% di possibilità. Questa settimana sarà decisiva"

vedi letture

Intervista al Corriere dello Sport per il capitano del Cosenza Angelo Corsi. Al centro dell’attenzione le possibilità di ripresa del campionato di Serie B: “Penso ad un 50% di possibilità di tornare in campo ed un altro 50% che lo stop possa essere definitivo. Se dovessimo ripartire, il calcio non sarà più come prima, almeno a breve termine. Tra l’altro senza tifosi e con gli stadi vuoti non si sa per quanto tempo ancora. Penso che questa sia la settimana decisiva per capire tante cose e avere le idee più chiare. Qui non occorre pensare solo a noi giocatori, ma anche alle fasce più deboli che ruotano intorno al mondo del calcio. Qualcosa andrà fatta sicuramente”.