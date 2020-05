Cosenza, Corsi: "Una cosa è certa: la voglia di tornare in campo è tanta"

Con i centri sportivi ancora chiusi, per i calciatori professionisti c'è la possibilità di allenarsi nei parchi pubblici, chiaramente rispettando le norme vigenti. Così ha fatto il Cosenza, che spesso ha sfruttato gli spazi della città. Di questo, come riferisce La Gazzetta dello Sport, ha parlato il capitano Angelo Corsi: "Inevitabilmente capita di incrociare qualche tifoso e la domanda è sempre la stessa: “il campionato riprende?”. La risposta è scontata, visto che non lo sappiamo nemmeno noi. Una cosa è certa: la voglia di tornare in campo è tanta. Per fortuna grazie a mister Occhiuzzi ci ritroviamo anche in video chat. È come se vivessimo lo spogliatoio, con orari e tabelle giornaliere".