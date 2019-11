Cosenza-Cremonese, le formazioni ufficiali: moduli speculari in campo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Cosenza si affida al tandem Carretta-Riviere per fare risultato pieno nel posticipo di Serie B. A centrocampo classica linea a cinque con Baez e Bittante esterni e Bruccini in cabina di regia, mentre in difesa Capela e Legittimo affiancano Idda. Modulo speculare per Baroni che riporta Soddimo come esterno di centrocampo con Migliore sulla corsia opposta. In avanti Palombi affianca Ciofani. Queste le formazioni ufficiali:

Cosenza(3-5-2): Perina; Capela, Idda, Legittimo; Baez, Sciaudone, Bruccini, Kanoutè, Bittante; Riviere, Carretta. Allenatore: Braglia

Cremonese (3-5-2): Ravaglia; Terranova, Caracciolo, Bianchetti; Soddimo, Valzania, Arini, Castagnetti, Migliore; Ciofani, Palombi. Allenatore: Baroni