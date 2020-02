© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Da tempo il Cosenza stava monitorando lo svincolato Lorenzo Crisetig, individuato come idoneo rinforzo per il centrocampo, ma il calciatore, almeno per adesso, non vestirà la casacca rossoblù. Come riferisce tifocosenza.it, la trattativa con il classe '93 non è mai decollata, probabilmente per problemi logistici legati a private questioni familiari, anche se probabilmente una netta distanza c'era anche tra domanda e offerta.

A ogni modo, mercato svincolati ancora aperto.