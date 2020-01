© foto di Andrea Rosito

Per il derby calabrese il tecnico del Cosenza Braglia sceglie il classico 3-5-2 con Baez e D’Orazio esterni, Bruccini in cabina di regia e Machach al fianco di Riviere. Modulo speculare per il Crotone che si affida al duo Messias-Simy in avanti. A centrocampo ci sono Benali e Crociata al fianco del regista Barberis con Marrone perno difensivo. Queste le formazioni ufficiali:

Cosenza (3-5-2): Perina; Idda, Monaco, Legittimo; Baez, Broh, Bruccini, Kanoutè, D’Orazio; Machach, Riviere. Allenatore: Braglia

Crotone (3-5-2): Cordaz; Golemic, Marrone, Gigliotti; Mazzotta, Benali, Barberis, Crociata, Molina; Simy, Messias. Allenatore: Stroppa